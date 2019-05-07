Медведев поздравил Евгений Ясина с 85-летием

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев направил поздравление с 85-летием российскому экономисту, научному руководителю Национального исследовательского института "Высшая школа экономики" Евгению Ясину. Телеграмма опубликована во вторник на сайте кабмина.

"Вы многое сделали для развития современной России, способствовали проведению важнейших экономических реформ. На ответственных государственных постах всегда демонстрировали высокую компетентность и глубокие знания", - подчеркнул глава правительства.

По словам Медведева, особое место в биографии экономиста занимает Высшая школа экономики. "Во многом благодаря вам университет продолжает укреплять свои позиции в качестве одного из ведущих интеллектуальных центров нашей страны", - подчеркнул премьер-министр.

Евгений Ясин - известный российский экономист. В разное время занимал должности руководителя Аналитического центра при президенте РФ, министра экономики России. С 1998 года является научным руководителем Высшей школы экономики.