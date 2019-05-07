Во Франции почтили память советских воинов, павших во время борьбы с фашизмом

ПАРИЖ, 7 мая. /ТАСС/. Представители России, Франции, Белоруссии, Сербии, Азербайджана, Армении, Таджикистана, Узбекистана, Казахстана и Туркмении почтили во вторник память павших в борьбе с фашизмом советских воинов на военном кладбище города Нуайе-Сен-Мартен (департамент Уаза) на севере Франции.

В начале церемонии дипломаты, французские сенаторы, депутаты, представители местного правительства, школьники, а также ветераны, которые специально прибыли во Францию, собрались с флагами и военными штандартами возле мемориала "Цветы России", установленном на территории некрополя в 2002 году по инициативе посольства РФ во Франции и французского министерства обороны. Делегаты под гимны своих стран возложили к памятнику венки, после чего проследовали в здание мэрии города, в котором торжественное мероприятие продолжилось.

Как указал в своем выступлении посол РФ во Франции Алексей Мешков, несмотря на то, что в российско-французской истории случались конфликты, стороны смогли наладить взаимодействие. "Главная сила любого народа - извлекать уроки из своей истории. И как раз мы смогли [это сделать] вместе с нашими французскими друзьями, и последние сто лет мы всегда были союзниками, - отметил он. - Сегодня российско-французские отношения значительно лучше, чем отношения с некоторыми странами, с которыми мы никогда не воевали".

Он отдельно поблагодарил представителей местных властей "за внимание, которое уделяется" некрополю. "Сегодня во многом уникальный день, потому что сегодня отмечается очень важный православный праздник, который называется Радоница, - продолжил он. - И обязательно в этот праздник посещаются кладбища, могилы близких".

При этом глава дипломатической миссии подчеркнул, что всех солдат, покоящихся на мемориальном кладбище, объединяла вера в победу. "Они все были верующими. Они были как верующие православные, как верующие мусульмане, как верующие иудеи, как верующие в светлое будущее человечества, - указал Мешков. - Всех их объединяла единая вера - вера в победу. Именно эта вера, эта сила позволила победить фашизм".

Он призвал хранить память об этих героях и "не допустить, чтобы страшная война когда-либо еще пришла на наши земли". "Только мы все вместе можем построить безопасное, процветающее, общее евразийское пространство", - заключил он.

О некрополе

Военное кладбище в Нуайе-Сен-Мартен было создано в 1980 году для предания земле останков советских солдат и офицеров, захороненных до этого в разрозненных братских могилах на северо-востоке Франции. В общей сложности на территории комплекса покоится прах 4,6 тыс. граждан СССР, погибших на французской земле.

Всего во Франции, начиная с 1940 года, против немецко-фашистских захватчиков воевали свыше 30 тыс. советских людей и русских эмигрантов, каждый пятый из них погиб. Среди сражавшихся были не только бежавшие из концлагерей военнопленные или депортированные. Наряду с ними в войсках генерала Де Голля, партизанских отрядах и группах подпольщиков борьбу вели несколько тысяч русских эмигрантов первой волны и их детей.