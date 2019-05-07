Эксперт: новые правила диспансеризации позволят избежать повторных процедур

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Новый порядок прохождения диспансеризации и ежегодных профилактических медицинских осмотров, разработанный Минздравом РФ и вступивший в силу 6 мая, позволит россиянам не тратить время на прохождение одних и тех же процедур несколько раз. Такое мнение ТАСС во вторник высказал член Общественного совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре, эксперт рабочей группы по развитию обязательного медицинского страхования Всероссийского союза страховщиков Алексей Cтарченко.

"Идеологически объединены два подхода - диспансеризация и профилактические медосмотры различных групп населения, что является важным. Пациентам и врачам не надо будет повторять многие исследования", - сказал эксперт.

Старченко рассказал, что для этого понадобится специальная информационная база, в которой будут фиксироваться пройденные процедуры во время профосмотров и диспансеризации. Тут как раз могут помочь страховые медицинские организации, считает эксперт. "Данные из одной медицинской организации о том, что пациент прошел профмедосмотр <...> могут быть переданы страховой медицинской организацией в медицинскую организацию, которая осуществляет диспансеризацию", - сказал он.

Ранее министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на коллегии Минздрава приводила данные, что по итогам 2018 года профилактические медицинские осмотры, включая диспансеризацию, в 2018 году прошли 61,9 млн граждан. Старченко выразил надежду, что с введением ежегодных профосмотров число россиян, которые следят за своим здоровьем и вовремя проходят обследования, увеличится. "Также важно, что теперь диспансеризацию можно пройти в субботу и после работы - для работающих граждан доступность диспансеризации увеличена", - добавил эксперт.

Согласно новому порядку диспансеризации и профосмотров, россияне с 18 лет раз в год могут пройти профилактический медицинский осмотр, а раз в три года - диспансеризацию, включающую в себя прицельные онкосрининги для разных возрастов. Вводится также отдельная дополнительная диспансеризация для лиц предпенсионного и пенсионного возраста. Россияне старше 40 лет получили возможность проходить диспансеризацию ежегодно.