Две трети торгов при выборе регоператоров по обращению с ТКО в РФ прошли безальтернативно

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 мая. /ТАСС/. Две трети торгов при выборе региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в России прошли на безальтернативной основе. Об этом во вторник сообщил председатель комитета Совета Федерации России по аграрно-продовольственной политике Алексей Майоров на совещании по вопросам реформы обращения с ТКО при генеральном прокуроре РФ Юрии Чайке в Екатеринбурге.

"Эксперты указывают, что две трети торгов по выбору региональных операторов прошли на безальтернативной основе. Вызывает серьезные опасения компетентность некоторых операторов", - сказал Майоров.

Он отметил, что на региональных операторов и компании, с которыми они заключили контракты на вывоз отходов, поступает много жалоб от жителей регионов. Большая их часть касается размера тарифа и правомерности начисления. В российских регионах очень часто нет актуальных баз данных по фактически проживающим в квартирах и домах, из-за чего в квитанциях учитываются люди, не проживающие по адресу.

С 1 января в России началась реформа обращения с ТКО. В ходе нее ответственность за обращение с отходами перешла от разрозненных мелких компаний к крупным региональным операторам, отобранным местными властями по конкурсу. Тарифы были пересмотрены так, чтобы они обеспечивали сортировку, переработку мусора и позволили предотвратить появление нелегальных свалок. Плату за обращение с коммунальными отходами вынесли для жителей отдельной строкой в платежной квитанции.

Сейчас, по данным председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды, координатора проекта "Единой России" "Чистая страна" Владимира Бурматова, к реформе подключились 72 субъекта РФ из 85. Москва и Санкт-Петербург воспользовались исключительным правом отложить переход на новую систему до 2022 года.