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Минтруд предложил план графика праздничных дней на 2020 год

Планируется перенести часть новогодних выходных на май
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© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Минтруд России предлагает сделать выходными днями 4 и 5 мая в следующем году за счет переноса январских выходных, совпадающих с нерабочими праздничными днями. Проект соответствующего постановления правительства РФ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Перенести в 2020 году следующие выходные дни: с субботы 4 января на понедельник 4 мая; с воскресенья 5 января на вторник 5 мая", - говорится в проекте документа.

Как отмечается в пояснительной записке, с учетом переноса выходных, в 2020 году предлагается установить следующие дни отдыха: с 1 по 8 января, с 22 по 24 февраля, с 7 по 9 марта, с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая, 12 по 14 июня и 4 ноября.

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