Ярошенко удалили опухоли желудка в больнице при тюрьме в США

Ранее россиянин написал письмо послу России в США Анатолию Антонову с просьбой о переводе в другую тюрьму, так как ему не оказывают медицинскую помощь. Ярошенко жаловался на зубные боли и проблемы с желудком, так как не может нормально принимать пищу. В конце апреля россиянину начали оказывать помощь и сделали снимок желудка, чтобы выяснить причину боли.

"При обследовании [Константину] удалили доброкачественные опухоли. Он сам об этом не знал и начал обращаться ко всем, чтобы провели срочную операцию <…> Мы сделали запрос в клинику, где его обследовали, и доктор написал, что все было удалено во время обследования. - сказала Виктория. - Кардинальных улучшений нет, но чувствует он себя лучше".

В США Ярошенко был приговорен 7 сентября 2011 года к 20 годам лишения свободы. Он полностью отрицает вину и считает свой арест провокацией, а дело сфабрикованным. В США летчик был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. Действовавшие под прикрытием американские агенты Федерального управления по борьбе с распространением наркотиков якобы уличили россиянина в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина.

До июня 2018 года Ярошенко находился в тюрьме Форт-Дикс, при этом один месяц он провел в карцере. Затем он был сначала переведен в пересыльную тюрьму в нью-йоркском районе Бруклин, а затем - в тюрьму в Данбери, рассчитанную на содержание более 1,4 тыс. заключенных.