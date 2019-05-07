Праздник фронтовой поэзии собрал в Пскове авторов из трех областей РФ и Белоруссии

ПСКОВ, 7 мая. /ТАСС/. Поэты и писатели из Московской, Тверской и Псковской областей, а также из Белоруссии приняли участие во всероссийском празднике фронтовой поэзии в деревне Борки Великолукского района Псковской области, сообщил ТАСС во вторник зампредседателя комитета по культуре региона Владимир Куприн.

"Приехали поэты из Твери, Москвы, Великих Лук, а также из Белоруссии, [среди участников] молодежь, ветераны Великой Отечественной войны. <...> Этот праздник очень самобытный, он уникальный на Северо-Западе, и даже не всероссийский, можно сказать, международный", - сказал Куприн.

По его словам, мероприятие, в котором в 2019 году участвуют 150 человек, -"одно из важнейших поэтических событий Псковской области". "Оно предваряет праздник великой Победы и собирает тех, кто склонен к патриотический поэзии и изучает поэзию времен Великой Отечественной войны. Это целая ниточка, которая идет от поэтов-фронтовиков, которые основали этот праздник, к современным поэтам", - отметил зампред комитета.

Ведущим праздника стал писатель, литературный критик, член президентского Совета по культуре и Союза писателей России Валентин Курбатов.

По данным пресс-службы администрации Псковской области, праздник прошел на площадке у Литературно-художественного музея истории Великой Отечественной войны имени Ивана Васильева, который в 1985 году выступил инициатором проведения мероприятия.