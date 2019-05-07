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Первые медали в честь 550-летия Чебоксар вручили ветеранам Великой Отечественной войны

Их получили Нил Морозов, Григорий Охотников и Александр Рыбаков

ТАСС, 7 мая. Первые юбилейные памятные медали к 550-летию Чебоксар, которое отмечается в этом году, вручили ветеранам - участникам Великой Отечественной войны. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе городской администрации.

"Первые жители, которым в торжественной обстановке вручили юбилейную медаль "В память о 550-летии города Чебоксары", - это участники Великой Отечественной войны, чья судьба неразрывно связана с городом Чебоксары", - рассказали в пресс-службе.

Глава администрации города Алексей Ладыков, слова которого приводит пресс-служба, поблагодарил ветеранов за подвиг в боях с фашистами и за восстановление города в послевоенные годы. "Наша задача - передать мужество, отвагу, с которой вы добивались победы, нашему подрастающему поклонению, чтобы они помнили и чтили, гордились вами и всегда знали, какой ценой досталась победа", - добавил Ладыков.

В свою очередь, член всероссийского общественно-патриотического движения "Волонтеры Победы" Анастасия Никишина, которую также цитирует пресс-служба, напомнила, что в годы войны в Чебоксарах были сформированы 139-я и 324-я стрелковые дивизии Вооруженных сил СССР, которых "ждал трудный, но славный боевой путь", а в их честь были названы улицы города".

"Жители Чебоксар достойно выполняли свой долг и в тылу. Во время войны вся промышленность города работала на оборону. В 1941 году на заводе им. Василия Чапаева вышла первая военная продукция", - подчеркнула она.

Как уточнили в пресс-службе, юбилейные награды получили ветеран Нил Морозов, который более 60 лет работал на развитие города, строитель Григорий Охотников и Александр Рыбаков, который более 40 лет проработал на Чебоксарском электроаппаратном заводе.

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