Министр образования Ингушетии обнародовал личный номер телефона для приема жалоб по ЕГЭ

МАГАС, 7 мая. /ТАСС/. Министр образования Ингушетии Юсуп Костоев обнародовал свой личный номер телефона для приема жалоб о нарушениях норм проведения единого госэкзамена, сообщила во вторник пресс-служба регионального Минобразования.

"Для информационного обеспечения участников ЕГЭ обнародован мой личный номер телефона, на которой можно отправлять SMS-сообщения обо всех нарушениях правил и процедуры сдачи единого государственного экзамена, а я в свою очередь буду принимать оперативные и объективные меры для реагирования на жалобу", - передает пресс-служба слова Костоева.

Как и в предыдущие годы, всего при проведении ЕГЭ в Ингушетии будут активно работать более 20 федеральных общественных наблюдателей - представители корпуса общественных наблюдателей Российского союза молодежи. На сдачу ЕГЭ уже заявлены порядка 2,5 тыс. выпускников.

"На данный момент на сдачу ЕГЭ в основной период зарегистрированы 2 404 человека. Для проведения государственной итоговой аттестации в 2019 году в основной период, который пройдет с 27 мая по 1 июля, будет организовано восемь пунктов проведения экзаменов, из них два пункта - на дому", - добавил министр.

Ранее сообщалось, что экзаменационная кампания ЕГЭ-2018 в Ингушетии прошла успешно, без сбоев и нарушений. Всего в 2018 году госэкзамены в регионе сдали около 2,5 тысячи школьников.