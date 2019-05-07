СЖР повторно обратится к Франции в связи с нападением на российскую журналистку

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Союз журналистов России намерен повторно обратиться к властям Франции в связи с инцидентом с российской журналисткой агентства РИА Новости, которая пострадала от действий полиции во время демонстрации "желтых жилетов" в Париже. Об этом ТАСС сообщил во вторник председатель СЖР Владимир Соловьев.

Инцидент с корреспондентом РИА Новости Викторией Ивановой произошел 1 мая, когда во время освещения акций протеста она получила удары дубинкой от сотрудника полиции, несмотря на то, что на ней были специальная повязка и каска со специальной маркировкой сотрудника СМИ. В результате у девушки диагностировали сотрясение мозга и ушибы.

"Конечно, мы сразу направили запросы в международные журналистские организации. После нашего обращения в Международную федерацию журналистов президент организации Филипп Леру также выступил, что подобные нападения на журналистов неприемлемы, и потребовал от французских властей расследовать этот инцидент. Но, к сожалению, прошло уже шесть дней и никакого ответа мы не видим. Я думаю, что в ближайшее время мы еще раз обратимся к французским властям с этим вопросом", - сказал собеседник агентства.

Соловьев назвал произошедшее вопиющим инцидентом и нарушением прав журналистов. "Это очень печально, что нет никакой реакции. Ведь во Франции декларируется право журналиста на свободу получения информации, на свободу слова, защита журналиста от всех воздействий, в том числе от нападения полиции. Тем не менее никакой реакции на данный момент нет", - добавил он.

Российские журналисты неоднократно становились объектами нападения во время освещения продолжающихся уже несколько месяцев протестов во Франции. В декабре 2018 года при разгоне акции протеста "желтых жилетов" на Елисейских полях от действий правоохранителей пострадали журналисты телеканала RT France, в середине января пострадала корреспондент ВГТРК Дарья Григорова, которая получила травму ноги и отравление слезоточивым газом, в марте продюсера видеоагентства Ruptly ранили в ногу на протестах "желтых жилетов" во Франции в то время, когда он вел трансляцию. В апреле французское издание La Liberation сообщало, что всего во Франции от действий полиции на акциях "желтых жилетов" пострадали 79 журналистов.