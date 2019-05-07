Посольство РФ: советский монумент в Берлине очищен от следов нападения вандалов

БЕРЛИН, 7 мая. /ТАСС/. Состояние расположенного в Берлине монумента "Скорбящая мать", который 4 мая облили машинным маслом, "оценивается как удовлетворительное". Об этом сообщило во вторник посольство РФ в ФРГ.

"Подвергшийся осквернению вандалами 4 мая монумент "Скорбящая мать" на советском мемориале в Трептов-парке был очищен от машинного масла. Состояние памятника оценивается как удовлетворительное, - говорится в сообщении. - В МИД ФРГ направлена просьба разработать систему мер по предотвращению подобных инцидентов в будущем".

В центре мемориального комплекса в Трептов-парке расположен памятник советскому воину-освободителю - 12-метровая статуя весом в 40 т, отлитая из бронзы. Этот комплекс, где покоится прах 7,2 тыс. советских воинов, создан скульптором Евгением Вучетичем и архитектором Яковом Белопольским. Он открыт в мае 1949 года и отреставрирован в 2004 году. Ежегодно в Трептов-парке на День Победы возлагают цветы.

Монумент "Скорбящая мать" расположен возле арок на входной группе комплекса.