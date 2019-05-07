Педагоги из 42 регионов России обсудили в Сочи проблемы преподавания географии в школах

СОЧИ, 7 мая. /ТАСС/. Учителя из 42 российских регионов - от Камчатского края до Мурманской области - обсудили на всероссийской научно-практической конференции в Сочи вопросы преподавания географии и изменение стандартов общего образования, сообщили ТАСС организаторы мероприятия.

"В работе конференции приняли участие учителя и специалисты профильных кафедр учреждений дополнительного профессионального педагогического образования из 42 регионов страны (в том числе Краснодарский, Хабаровский, Камчатский края, Якутия, Башкирия, Северная Осетия, Московская, Мурманская, Ростовская, Омская, Волгоградская, Тульская, Новосибирская области). На мероприятии проходило обсуждение проекта новых федеральных государственных образовательных стандартов, новых направлений развития географии, особое внимание было уделено предметным и метапредметным результатам школьной географии", - сказали организаторы мероприятия.

На конференции корпорация "Российский учебник" представила новый учебно-методический комплекс "Классическая география".

"При работе над новым учебником большое внимание уделялось возможности реализации системного и личностного подходов в обучении, а также осмысленного и активного участия школьника в процессе. Мы исходили из того, что главным ориентиром пособия является воспитание любви к Родине. Учебник прошел научное рецензирование комиссии Русского географического общества, получил положительные заключения экспертов Института географии РАН, Московского государственного университета", - цитируют организаторы конференции слова директора центра географии и картографии корпорации "Российский учебник" Лоры Царевой.

Конференция проходила в Сочи 6-7 мая. Организаторами мероприятия выступила корпорация "Российский учебник" совместно с Сочинским центром развития образования при участии Института географии Российской академии наук.