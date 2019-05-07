На месте катастрофы завершены первоочередные мероприятия кризисного штаба "Аэрофлота"

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Первоочередные мероприятия кризисного штаба "Аэрофлота" на месте катастрофы самолета SSJ-100, произошедшей 5 мая 2019 года в аэропорту Шереметьево, завершены. Об этом сообщил на своей странице в Twitter генеральный директор "Аэрофлота" Виталий Савельев.

Сегодня мы завершили первоочередные мероприятия кризисного штаба Аэрофлота на месте катастрофы рейса SU1492 Москва – Мурманск, сейчас идёт расследование, которое установит причины и обстоятельства произошедшего. Погиб 41 человек. От имени руководств… https://t.co/QaLlarTB7y

"Сегодня мы завершили первоочередные мероприятия кризисного штаба "Аэрофлота" на месте катастрофы рейса SU1492 Москва - Мурманск, сейчас идет расследование, которое установит причины и обстоятельства произошедшего", - написал Савельев.

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Он также выразил от себя лично и от имени руководства, и всего коллектива "Аэрофлота" глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате трагедии.

"Аэрофлот" оказывает полное содействие Следственному комитету, всем ведомствам Российской Федерации, которые проводят расследование причин катастрофы", - добавил он.

Самолет "Аэрофлота" SSJ-100, летевший рейсом Москва - Мурманск, 5 мая совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево и загорелся. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек, из них четверо - москвичи.