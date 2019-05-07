{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Расследование ЧП с SSJ-100

На месте катастрофы завершены первоочередные мероприятия кризисного штаба "Аэрофлота"

Генеральный директор компании Виталий Савельев выразил от себя лично, от имени руководства и всего коллектива глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате трагедии
Описание
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Первоочередные мероприятия кризисного штаба "Аэрофлота" на месте катастрофы самолета SSJ-100, произошедшей 5 мая 2019 года в аэропорту Шереметьево, завершены. Об этом сообщил на своей странице в Twitter генеральный директор "Аэрофлота" Виталий Савельев.

"Сегодня мы завершили первоочередные мероприятия кризисного штаба "Аэрофлота" на месте катастрофы рейса SU1492 Москва - Мурманск, сейчас идет расследование, которое установит причины и обстоятельства произошедшего", - написал Савельев.

На эту тему
Удар молнии, аварийная посадка и пожар на SSJ-100. Главное о ЧП в Шереметьево

Он также выразил от себя лично и от имени руководства, и всего коллектива "Аэрофлота" глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате трагедии.

"Аэрофлот" оказывает полное содействие Следственному комитету, всем ведомствам Российской Федерации, которые проводят расследование причин катастрофы", - добавил он.

Самолет "Аэрофлота" SSJ-100, летевший рейсом Москва - Мурманск, 5 мая совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево и загорелся. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек, из них четверо - москвичи.

Теги
Расследование ЧП с SSJ-100
День Победы - 2019
Акция "Диктант Победы" прошла по всей России
Акция прошла на 1327 площадках, большинство из которых расположены в регионах, 46 - за рубежом
Читать полностью