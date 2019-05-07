Курские власти выделят 1 млн рублей родителям уроженца региона, погибшего в Шереметьево

КУРСК, 7 мая. /ТАСС/. Власти Курской области направят на помощь родителям уроженца региона - врача Евгения Новикова, погибшего в воскресенье вместе с 12-летней дочерью во время аварийной посадки самолета в аэропорту Шереметьево, 1 млн рублей из резервного фонда, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе администрации области.

В воскресенье, 5 мая, в аэропорту Шереметьево аварийно приземлился и загорелся самолет авиакомпании "Аэрофлот", следовавший из Москвы в Мурманск. На его борту находились 78 человек. По последним данным, 41 человек погиб. Госпитализированы, по данным Минздрава России, шесть человек.

"Родственники погибших [Евгения и Сони Новиковых] в авиакатастрофе в аэропорту Шереметьево получат миллион рублей из резервного фонда администрации Курской области. Такое решение принял врио губернатора Роман Старовойт", - сказали в пресс-службе.

Как уточнили в администрации Курской области, Евгений Новиков и его 12-летняя дочь Соня жили в Мурманске, где глава семейства руководил медсанчастью № 120 Федерального медико-биологического агентства России. Вместе с дочерью Новиков гостил в начале мая у родственников в Советском районе Курской области.

"В настоящее время отец и мать погибшего врача Виталий Михайлович и Галина Евгеньевна Новиковы находятся в Москве на опознании. Администрация Курской области выражает глубокие соболезнования семьям погибших в этой страшной катастрофе", - добавили в пресс-службе.