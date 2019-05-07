Национальный музей Бразилии представил часть уцелевшей египетской коллекции

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 7 мая. /ТАСС/. Национальный музей Бразилии, который в сентябре прошлого года был почти полностью уничтожен пожаром, представил во вторник часть уцелевшей египетской коллекции. Об этом сообщил телеканал Globo.

Речь идет о 27 экспонатах, которые хранились в архивах и не демонстрировались публике. В числе артефактов находятся амулеты жрицы Ша-Амун-Эн-Су, которые до настоящего момента хранились в запечатанном саркофаге 2700 лет. Кроме того, ученым удалось спасти древнеегипетские статуэтки возрастом около 3500 лет.

Всего после пожара, уничтожившего большую часть экспонатов Национального музея Бразилии, уцелело около 2,7 тыс. экспонатов, из них порядка 200 относятся к египетской коллекции, сообщает телеканал. Египетские дипломаты подтвердили готовность правительства своей страны оказать музею содействие в восстановлении поврежденных древностей.

Национальный музей Бразилии, который является старейшим научным учреждением южноамериканской страны, сгорел 2 сентября 2018 года в результате сильного пожара в Рио-де-Жанейро. Его коллекция насчитывала около 20 млн экспонатов, в том числе археологические артефакты, египетские древности, мумии, предметы быта и минералы.

Ожидается, что восстановление музея займет не менее трех лет и потребует выделения не менее 300 млн реалов (около $80 млн).