Военные исполнили мечту тяжелобольного мальчика из Екатеринбурга

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 мая. /ТАСС/. Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин исполнил мечту тринадцатилетнего Максима Журавлева, страдающего спинальной мышечной атрофией, проехать на боевом танке. Во время генеральной репетиции парада Победы мальчик проехал на Т-72Б3 и бронемашине "Тигр" по центральной площади Екатеринбурга, передает корреспондент ТАСС.

"Родители Максима обратились к командующему войсками ЦВО с просьбой исполнить давнюю мечту сына - прокатиться на боевом танке. Во время личного приема генерал Лапин вручил семье ребенка приглашения на парад Победы 9 мая в Екатеринбурге, а также пообещал прокатить ребенка на Т-72Б3 во время генеральной репетиции", - сказал помощник командующего войсками округа подполковник Сергей Шорин.

Ребенка на инвалидном кресле во время поездки на танке, а затем и на бронемашине "Тигр" сопровождали врачи и родители. "Это счастье, если мы можем им дать светлое, нужное и правильное. Душа радуется, когда мы подумаем, как еще нарастить эту работу с детьми. Тем более что сейчас в Минобороны воссозданы органы военно-политической работы, мы возвращаемся к вопросам идеологического воспитания. Будем в патриотическое движение привлекать как можно больше молодежи, обещаю, что мы выделим автобус и свозим всех детишек, которые проходят лечение, на Свердловский полигон под Екатеринбургом", - сказал журналистам генерал Лапин.

Также командующий ЦВО пообещал устроить и другим детям, которые страдают спинальной мышечной атрофией, поездку на полигон Свердловский под Екатеринбургом для знакомства с боевой техникой. "Будет выделен автобус, сопровождение медиков и офицеров, чтобы 15 детей смогли окунуться на несколько часов в армейские будни", - добавил Шорин.

Генеральная репетиция парада Победы в Екатеринбурге стартовала в 22:00 местного времени (20:00 мск). В мероприятии задействованы более 2,1 тыс. человек, 102 единицы техники, что на 18 единиц больше, чем в 2018 году. Например, впервые принимает участие коробка "сирийской военной техники" и байкеры на мотоциклах времен Великой Отечественной войны.