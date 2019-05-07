В Никосии прошло шествие "Бессмертного полка"

НИКОСИЯ, 7 мая. /Корр. ТАСС Илья Иванов/. Акция "Бессмертный полк" в память участников Великой Отечественной войны прошла во вторник в Никосии. По данным организаторов, в ней приняли участие более 300 человек. Об этом передает корреспондент ТАСС с места событий.

Участники прошли с фотографиями своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне, по улицам Никосии. В акции приняли участие также местные жители и представители других стран, которые несли лозунги в честь Великой Победы. Кипрская полиция полностью перекрыла подъезды к местам проведения мероприятий для обеспечения безопасности. По данным правоохранительных органов, каких-либо инцидентов не зафиксировано.

"Мы никогда не делили Победу на свою и чужую. Все народы и республики Советского Союза понесли невосполнимые потери. Благодарны и нашим союзникам - Великобритании, Соединенным Штатам Америки, Франции, другим государствам антигитлеровской коалиции, а также антифашистам разных стран, в том числе и киприотам, боровшимся ради общей Победы", - заявил посол РФ в Республике Кипр Станислав Осадчий, выступая на открытии праздничного концерта.

После окончания шествия в рамках праздничной программы начался концерт симфонического оркестра войск национальной гвардии Российской Федерации и молодежного симфонического оркестра Кипра, в завершении которого организаторы подготовили настоящий сюрприз для всех собравшихся - праздничный салют.

Помимо этого, в рамках мероприятия гости смогли попробовать настоящие блюда полевой кухни, а также сделать фотографии в форме военных лет.

Мероприятия, приуроченные к празднованию Дня Победы, запланированы в Республике Кипр в период с 5 по 9 мая. Праздничные концерты, шествия "Бессмертного полка" пройдут в основных городах страны.

"Бессмертный полк"

"Бессмертный полк" - общественная акция-шествие, во время которой люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Она проводится в День Победы в России и других странах. История акции началась в 2007 году в Тюмени. Тогда шествие проходило под названием "Парад победителей".

Название "Бессмертный полк" появилось в 2012 году в Томске. В 2013 году акция распространилась на 120 городов. Годом позже на улицы с портретами родственников-фронтовиков вышли жители 500 городов в семи странах. С 2015 года акция официально стала общероссийской.