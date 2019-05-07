Васильев: претензий к задержанному главе Минэкономики Дагестана как к министру не было

МАХАЧКАЛА, 7 мая. /ТАСС/. Глава Дагестана Владимир Васильев заявил, что претензий к задержанному главе Минэкономики республики Осману Хасбулатову в бытность его министром экономики и территориального развития региона не было. Об этом сообщается на официальном сайте главы Дагестана.

"К Осману Хасбулатову в бытность министром претензий нет", - сказал Владимир Васильев во вторник в ходе еженедельного совещания в Махачкале, комментируя задержание министра экономики и территориального развития региона.

Руководитель республики напомнил, что Хасбулатов был "одним из первых министров, который был назначен [на должность в правительстве]", говорится в сообщении.

"Учреждение, которое он создавал, функционирует сегодня, и в прошлом году принимало всероссийскую делегацию, которая изучала и признала одной из лучших эту структуру. Министерство экономического развития России не раз оценивало высокий результат работы нашего МФЦ", - приводятся на сайте слова Васильева.

Глава Дагестана отметил, что "в настоящее время по нему работают правоохранительные органы, будет проведено расследование".

"Очень важно, с кем мы работаем. С кем бы мы ни работали, если мы работали в рамках закона, то мы неуязвимы", - заключил руководитель региона.

Дело Хасбулатова

2 мая Кировский районный суд Махачкалы заключил под стражу на два месяца министра экономики и территориального развития Дагестана Османа Хасбулатова, подозреваемого в хищении более 20 млн рублей при исполнении госконтрактов на оснащение многофункциональных центров в республике.

Осман Хасбулатов был задержан 30 апреля в рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). Он занимает должность министра экономики и территориального развития Дагестана с февраля 2018 года, в ноябре он сохранил свой пост при формировании нового состава правительства. В 2013-2018 годах Хасбулатов руководил Многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Дагестан.

Дагестанское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) России в этот период вынесло 31 постановление о наложении на него как на руководителя МФЦ штрафа за нарушение федерального законодательства на общую сумму 1,5 млн рублей. По жалобе Хасбулатова районные суды Махачкалы эти штрафы отменили, позднее Верховный суд Дагестана признал действия УФАС законными, но сроки давности привлечения Хасбулатова к административной ответственности истекли, и решения районных судов были оставлены в силе.