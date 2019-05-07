Папа Римский: отношения католиков с православными хорошие и есть желание сближения

ВАТИКАН, 7 мая. /ТАСС/. Папа Римский Франциск назвал православных патриархов, включая патриарха Московского и всея Руси Кирилла, братьями и "людьми бога". Как понтифик заявил во вторник на борту самолета, возвращаясь из апостольской поездки в Болгарию и Северную Македонию, православные патриархи согласны, что сила христиан в единстве.

"В целом отношения [Римско-католической церкви] с православными хорошие и есть желание сближения. Могу честно сказать, что я встретил в патриархах людей бога. [Патриарх Болгарский] Неофит, [католикос-патриарх всея Грузии] Илия II, [Константинопольский патриарх] Варфоломей - все с кем, я встречался, великие патриархи, [патриарх Московский и всея Руси Кирилл] - человек бога. Кто-то может сказать мне: "нет, этот политик, у этого другой дефект", но мы все не лишены [дефектов], включая меня", - сказал Франциск.

"Я нашел в патриархах братьев, не хочу преувеличивать, произнося слово святые, - продолжил понтифик. - Но есть история наших церквей. Сегодня президент [Македонии] мне говорил, что Великий западный раскол начался здесь в Македонии, а теперь приезжает впервые Папа чтобы преодолеть этот раскол. Не знаю". "Могу сказать, что мы братья, потому что мы не можем поклоняться Святой троице, не объединив руки. И в этом убежден не только я, но и патриархи. Все. И это важно", - заключил понтифик.

В ходе пребывания в Болгарии Франциск встретился с патриархом Болгарским Неофитом и членами синода Болгарской православной церкви (БПЦ). Франциск также смог посетить патриарший собор Александра Невского, где он помолился (в одиночестве) иконам святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия. Однако сразу было заявлено, что "ни в какой форме невозможно общее богослужение или молитвенное обращение". Представители БПЦ отказывались от участия в мероприятиях из папской программы, а также не благословляли клириков БПС присутствовать на них. С Неофитом Папа обменялся приветственными речами. Достаточно формальной встрече предшествовал обмен "братскими объятиями". Франциск также приложился к медальону на груди у патриарха, приклонив перед ним голову. Неофит назвал "желание Папы навестить Священный Синод выражением уважения БПЦ".

Историческая встреча Франциска и патриарха Кирилла состоялась на Кубе в феврале 2016 года. Как потом говорили оба предстоятеля, им удалось обсудить проблемы церквей и их задачи.