Между Благовещенском и Хэйхэ возобновились рейсы теплоходов

БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 мая. /ТАСС/. Пассажирские перевозки на теплоходах возобновились в среду между двумя пограничными городами - Благовещенском и Хэйхэ в Китае. Сообщение об этом размещено в среду на сайте правительства Амурской области.

"Состояние реки Амур позволяет открыть летнюю навигацию, поэтому по согласованию с китайской стороной с 8 мая на направлении Благовещенск - Хэйхэ начались пассажирские перевозки на теплоходах", - говорится в тексте.

В нем также уточняется, что грузовые перевозки на данном направлении планируется возобновить 13 мая.

Как сообщил ТАСС заместитель директора по эксплуатации флота компании "Пассажирский порт "Амурассо" Геннадий Казанцев, ежедневно три теплохода будут осуществлять по три рейса из Благовещенска в Хэйхэ и в обратном направлении. Все они прошли плановый ремонт и проверку контролирующих органов.