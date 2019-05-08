Супруга Зеленского не обращалась по вопросу оформления квартиры в Ялте

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая. /ТАСС/. Супруга избранного президента Украины Владимира Зеленского не обращалась к властям Крыма по поводу оформления приобретенной в 2013 году квартиры в поселке Ливадия в Крыму по российским законам, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе Госкомитета Крыма по государственной регистрации и кадастру.

"Судя по ее декларации, да, она владеет [квартирой в Крыму], скорее всего, это еще ранее возникшее право, но в российском правовом поле перерегистрация не производилась", - сказали в Госкомрегистре.

Там рассказали также, что "все права собственности, возникшие, когда Крым находился в составе Украины, признаются действительными в рамках законодательства РФ", поэтому перерегистрировать собственность в рамках российского правового поля необходимости нет. "Эти права признаны бессрочно. То есть Зеленскому, вернее его супруге, эти права перерегистрировать не надо", - сообщили в пресс-службе.

Элитный комплекс

Жилой комплекс "Империал" был построен до воссоединения Крыма с Россией, сообщил ТАСС руководитель ялтинского риелторского агентства, которое занимается продажей квартир в доме, Алексей Рачков. По его словам, сейчас около половины собственников квартир - украинцы, половина - россияне.

Мэр города Алексей Челпанов в этой связи заявил, что Ялта рада всем иностранным туристам, в том числе избранному президенту Украины. Поездки на отдых в Крым могут помочь изменить отношение этой страны к воссоединению региона с Россией. "Ялта - это летняя столица России. Ялта всем рада. В Ялте ждут всех. И в Ялте, мне кажется, может быть начало объединения братских народов", - ответил Челпанов на вопрос ТАСС о том, будет ли город гостеприимен к Зеленскому, если он приедет в качестве туриста.