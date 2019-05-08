Мурманские власти начнут выплачивать компенсации семьям погибших в Шереметьево с 13 мая

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Власти Мурманской области планируют 13 мая начать выплаты семьям погибших и пострадавшим в авиакатастрофе с самолетом SSJ-100 в Шереметьево, сообщила в среду пресс-служба регионального правительства.

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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства 7 мая поручил максимально быстро, без задержек провести все выплаты пострадавшим и семьям погибших в катастрофе.

"До 13 мая кураторы от регионального правительства, закрепленные за каждой семьей, потерявшей близких в катастрофе в Шереметьево, обеспечат подготовку и оформление полного пакета документов для получения всех полагающихся выплат - не только от Мурманской области, но и от страховых компаний, Пенсионного фонда и "Аэрофлота". По требованию федерального центра уже с 13 мая выплаты должны начаться", - говорится в сообщении.

Для ускорения процедуры принято решение начать выплаты на основании предоставленного Следственным комитетом РФ списка погибших, не дожидаясь оформления свидетельств о смерти. Кроме того, родным погибших не придется собирать идентичный набор документов для каждой выплаты. Полный пакет для каждой семьи подготовят кураторы от регионального правительства, они же обеспечат максимально удобные условия для оформления и подписания документов.

"Все праздничные дни наши кураторы и службы будут работать. Мы постараемся максимально быстро начать процедуру выплат. Кураторы будут выезжать в те города, где живут близкие погибших, с подготовленными пакетами документов и получать необходимые подписи", - приводятся в сообщении слова врио губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.