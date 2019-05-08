Во Франции в школу "зачислили" 15 баранов и овец из-за недобора учеников

ПАРИЖ, 8 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Орлов/. В начальной школе французской коммуны Кретс-ан-Белльдон (департамент Изер) внесли в список учеников 15 баранов и овец. Об этом сообщает газета Le Parisien.

Школа, расположенная в горном городке с населением чуть больше 3,3 тыс. человек, получила уведомление о том, что с началом нового учебного года ей придется набрать 10 вместо нынешних 11 классов из-за сокращения количества учеников - с 266 до 261. Однако родители воспротивились такому шагу, заявив, что с уменьшением количества классов возрастет среднее число учащихся в каждом из них, а это скажется на качестве образования.

Около 08:00 (09:00 мск) во вторник местный пастух привел к учебному заведению отару из 65 овец и баранов. Перед входом их встречали школьники и их родители с плакатами "Мы не бараны", "Управлять школой - не стадом". "Здесь есть дети в трудном положении, однако систему национального образования не волнуют аргументы на местах, только цифры", - заявила одна из инициаторов акции и участница общефранцузской организации родителей школьников Гаэль Лаваль.

Мэр города Жан-Луи Марэ встал на сторону протестующих и официально засвидетельствовал внесение животных в школьные списки. Чтобы все соответствовало правилам, пастух даже предоставил свидетельства о рождении 15 членов отары, которые отныне являются учениками.

Дети радостно отреагировали на происходящее. "В школе есть овцы - это супер! - сказал 8-летний ученик, имя которого газета не приводит. - Я готов взять одну или двух в мой класс. Уверен, они будут хорошо учиться". В свою очередь пастух Мишель Жирр заявил, что очень рад включению его питомцев в систему национального образования.