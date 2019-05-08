Лукашенко поздравил Путина с годовщиной Победы в Великой Отечественной войне

МИНСК, 8 мая. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил президента России Владимира Путина с 74-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, отметив, что память о ней будет укреплять единство белорусов и россиян. Об этом в среду сообщила пресс-служба главы белорусского государства.

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Лукашенко в поздравительном послании Путину отметил, что в День Победы "потомки с глубокой благодарностью вспоминают ратный подвиг героев-освободителей, спасших мир от нацистской чумы, скорбят о миллионах соотечественников, отдавших свои жизни во имя мирного будущего". "Убежден, что свято хранимая память о Великой Отечественной войне будет и впредь укреплять единство белорусов и россиян, содействовать развитию стратегического партнерства двух дружественных государств и поддержанию стабильности в Европе", - подчеркнул белорусский лидер.

Глава белорусского государства поздравил также председателя правительства РФ Дмитрия Медведева, председателя Совета Федерации Федерального Собрания Валентину Матвиенко, председателя Госдумы Вячеслава Володина, а также Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Кроме того, Лукашенко направил поздравления ряду зарубежных лидеров, видным государственным деятелям и руководителям интеграционных объединений.