В Гаване открылась фотовыставка, посвященная Параду Победы на Красной площади 1945 года

ГАВАНА, 8 мая. /Корр. ТАСС Евгений Задорожный/. Фотовыставка, посвященная Параду Победы на Красной площади 24 июня 1945 года, открылась во вторник в Гаване. Экспозиция организована представительством Россотрудничества на Кубе и проходит в Музее революции - бывшем президентском дворце, расположенном в самом центре кубинской столицы.

"Эта экспозиция посвящена одному из самых значимых и трогательных для всех жителей только что пережившего ужасную войну Советского Союза событий - Параду Победы. Тожественное шествие по Красной площади наиболее отличившихся на полях сражений бойцов Советской армии, бросивших к основанию Мавзолея сотни знамен и штандартов гитлеровской армии, стало актом, символизирующим торжество советского человека над одержимой идеями расового превосходства нацистской военной машиной", - отметил представитель Россотрудничества на Кубе Владимир Ярошевский, открывший экспозицию вместе с директором Музея революции Хосе Пересом Кинтаной.

Вниманию посетителей представлено несколько десятков снимков знаменитого парада, а также кадры современных торжеств на главной площади Москвы. На открытие экспозиции пришли изучающие русский язык студенты Гаванского университета, преподаватели, проживающие на Кубе соотечественники и интересующиеся историей кубинцы. Выставка привлекла внимание и туристов, пришедших на экскурсии в музей. Ее посетителям вручались "георгиевские ленты" - символ воинской доблести и дани памяти героям Великой Отечественной войны.

Парадом Победы на Красной площади 24 июня 1945 года командовал маршал Советского Союза Константин Рокоссовский, а принимал парад заместитель Верховного главнокомандующего, маршал Советского Союза Георгий Жуков. Для участия в параде были сформированы 12 сводных полков (10 - от всех действовавших к концу войны фронтов, а также от Военно-морского флота и Наркомата обороны). Каждый полк насчитывал свыше тысячи наиболее отличившихся бойцов, в том числе Героев Советского Союза и кавалеров орденов Славы. Перед полками шли командующие фронтами и армиями.

Также в параде участвовали сводный полк барабанщиков, части Московского гарнизона, оркестр из 1400 музыкантов. В целом по Красной площади прошли около 40 тыс. военнослужащих и около 1850 единиц военной техники. Воздушная часть была отменена из-за нелетной погоды. В конце шествия к подножию Мавзолея были брошены 200 знамен разгромленных немецко-фашистских войск.