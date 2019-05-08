В Таджикистане впервые за несколько лет одобрили проведение акции "Бессмертный полк"

ДУШАНБЕ, 8 мая. /ТАСС /. Власти Таджикистана впервые за несколько лет одобрили проведение акции "Бессмертный полк" в Душанбе 9 мая. Как сообщил ТАСС во вторник руководитель представительства Россотрудничества в республике Михаил Вождаев, в шествии, которое пройдет официально впервые с 2017 года, ожидается участие около 1000 человек.

По словам Вождаева, совместное обращение посольства России и представительства Россотрудничества было одобрено властями Таджикистана во вторник.

"Акция пройдет 9 мая. Мы соберемся на аллее по улице Шотемура, напротив Кукольного театра в 10 утра (08:00 мск). Далее мы пройдем до мемориала в Парк Победы у Вечного огня", - сказал он. Вождаев подчеркнул, что в шествии будут задействованы как общественные организации, так и частные компании. "Компании по предоставлению услуг такси уже предложили свою помощь в проведении акции", - добавил он.

Беспрецедентное мероприятие

"Для Таджикистана это беспрецедентное мероприятие, потому что во многих республиках [в Узбекистане, Киргизии] официально проводились и собирались многотысячные колонны с портретами своих дедов и прадедов, прабабушек и бабушек", - сказал он.

Власти страны на протяжении двух последних лет (в 2017 и 2018 годах) не разрешали, но и не запрещали проведение "Бессмертного полка". В 2018 году был проведен подобный шаг без разрешения властей с участием почти 500 человек. Впервые акция прошла в Таджикистане в 2016 году, тогда она была согласована с местными властями.

Поддержка проведения акции

Власти России признают поддержку руководства Таджикистана в праздновании Победы в Великой Отечественной войне. Источник в исполнительном аппарате президента Таджикистана сообщил во вторник ТАСС, что проведение акции "Бессмертный полк" одобрено на самом высоком уровне. "Лично президент республики Эмомали Рахмон одобрил", - добавил собеседник агентства, отказавшись от других комментариев.

Руководитель представительства Россотрудничества в республике отметил, что Таджикистан и руководство всегда поддерживают мероприятия, посвященные годовщине Победы в Великой Отечественной войне. "Все практически, кто живет в городе [Душанбе], видят, что город украшен праздничными плакатами к 9 мая. Здесь никто не запрещает акцию "Георгиевская ленточка". Наши деды тоже сражались вместе, получали награды, где была "Георгиевская ленточка", и это память, объединяющая наши страны", - добавил Вождаев.

Власти поддерживают ветеранов

Ранее источник в исполнительном аппарате главы республики сообщил ТАСС, что Эмомали Рахмон в преддверии 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне распорядился выделить каждому ветерану по 5 тыс. сомони (около $530). "Глава государства распорядился выделить каждому ветерану Великой Отечественной войны по 5 тыс. сомони", - сказал собеседник. Он подчеркнул, что эта помощь оказывается ветеранам только от имени президента. "Каждый регион также оказывает поддержку от имени местных властей", - добавил он, не сообщив этих сумм.

По уточненным данным Министерства здравоохранения и социальной защиты населения Таджикистана, в настоящее время в стране проживают 244 ветерана, самому "молодому" из них 93 года. На фронтах Великой Отечественной войны в 1941-1945 годах воевали более 300 тыс. жителей Таджикистана, 92 тыс. из них не вернулись домой, 54 человека стали Героями Советского Союза.