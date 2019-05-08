Москалькова обратится к властям США с просьбой депортировать Ярошенко в Россию

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова планирует вновь обратиться к властям США с просьбой депортировать на родину летчика Константина Ярошенко в связи с состоянием его здоровья. Об этом говорится в комментарии омбудсмена, опубликованном в среду на ее сайте.

"Продолжаю держать на контроле соблюдение прав Ярошенко в американской тюрьме и буду еще раз обращаться к властям США с просьбой депортировать его для дальнейшего отбывания наказания в России в связи с критическим состоянием здоровья", - заявила Москалькова.

Она выразила надежду на то, что властные структуры США "проявят гуманизм и положительно решат этот вопрос в соответствии с принципом взаимности".

Ранее супруга Ярошенко Виктория сообщила, что врачи тюремной больницы в Данбери удалили ему доброкачественные опухоли желудка, выявленные при обследовании. До этого Ярошенко написал письмо послу России в США Анатолию Антонову с просьбой о переводе в другую тюрьму, так как ему не оказывают медицинскую помощь. Ярошенко жаловался на зубные боли и проблемы с желудком, так как не может нормально принимать пищу. В конце апреля россиянину начали оказывать помощь и сделали снимок желудка, чтобы выяснить причину боли.

В США Ярошенко был приговорен в 2011 году к 20 годам лишения свободы. Он полностью отрицает вину и считает свой арест провокацией, а дело сфабрикованным. В США летчик был доставлен из Либерии, где его арестовали в мае 2010 года. Действовавшие под прикрытием американские агенты Федерального управления по борьбе с распространением наркотиков якобы уличили россиянина в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина.

До июня 2018 года Ярошенко находился в тюрьме Форт-Дикс, при этом один месяц он провел в карцере. Позже он был переведен в пересыльную тюрьму в районе Бруклин, а затем - в тюрьму в Данбери.