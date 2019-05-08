В Пекине минутой молчания почтили память героев Великой Отечественной войны

ПЕКИН, 8 мая. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Соотечественники РФ, жители и гости китайской столицы почтили минутой молчания память героев Великой Отечественной войны (1941-1945) на торжественном собрании "Победных дней не смолкнет слава!", которое прошло в пекинском Российском культурном центре (РКЦ). После этого состоялся концерт, посвященный 9 Мая, когда для советского народа победоносно завершилась борьба с фашистскими захватчиками.

В мероприятии приняли участие заместитель генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества Владимир Потапенко, дипломаты Белоруссии, Казахстана и Таджикистана, представители Китайского народного общества дружбы с зарубежными странами (КНОДЗ), руководство Китайской ассоциации выпускников российских (советских) вузов (КАВС), Китайской ассоциации преподавателей русского языка и культуры (КАПРЯЛ), Института русского языка при Пекинском университете иностранных языков, ряд официальных лиц, кинематографисты РФ и Китая.

"В нашей стране нет более значимого, великого, славного, светлого и трогательного праздника, чем День Победы, - заявила глава РКЦ, советник посольства РФ в Пекине Ольга Мельникова. - Героическая борьба многонационального советского народа стала решающим фактором в [глобальной] победе над фашизмом".

По ее словам, крайне важно сохранить в памяти подвиг героического поколения Великой Отечественной войны, которое смогло отстоять не только свою Родину, но и освободило Европу, пройдя с победоносными боями через Киев, Вену, Варшаву, Будапешт к Берлину. "Вечная благодарность и труженикам тыла, кто ковал оружие для фронта, выхаживал раненых фронтовиков, кто возделывал землю, жил и работал, внося свой вклад в Победу, приближая своими силами ее светлый день", - подчеркнула Мельникова.

Концерт и выставки в память о Великой Отечественной войне

Как отметили участники собрания, священная дата 9 Мая объединяет многие страны мира. "Проходят десятилетия, но звезда Великой Победы сияет все ярче, являясь свидетельством силы духа, несгибаемой стойкости и мужества нашего народа, - подчеркнули организаторы мероприятия. - Все дальше уходят в историю события, но подвиг, совершенный нашим народом в годы Великой Отечественной войны, всегда будет жить в памяти человечества".

На концерте прозвучали вторая фортепианная соната Сергея Прокофьева и полонез Фридерика Шопена, на нем выступил ансамбль народного танца "Березка" с песней "Катюша", женский хор "Военная звезда" с "Прекрасным далеко" и "Рябинушкой". Гости РКЦ ознакомились с фотовыставками "Парад Победы", "Рисунки фронтовых художников", а также коллекцией марок Великой Отечественной войны. В тот же день здесь состоялся всероссийский исторический "Диктант Победы", который в этом году проводится впервые при участии Россотрудничества, партии "Единая Россия", Российского военно-исторического общества, Российского исторического общества, Музея Победы на Поклонной горе.

Согласно официальной статистике, за годы Великой Отечественной войны погибло более 26,6 млн советских граждан. Ежегодно День Победы отмечается в РФ военным парадом и артиллерийским салютом. С недавних пор россияне также ежегодно на 9 Мая проводят всенародную акцию "Бессмертный полк", когда организуются массовые шествия граждан по главным улицам российских и зарубежных городов с фотографиями предков, защищавших свободу и независимость как своей страны, так и всего мира.