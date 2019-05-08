Медведев поручил изучить вопрос о софинансировании региональных программ доступной среды

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил до 1 июля 2019 года проработать вопрос о федеральном софинансировании региональных программ по обеспечению доступной среды для людей с инвалидностью. Как сообщает пресс-служба правительства, такое поручение дано по итогам заседания кабмина 7 мая.

"Минфину и Минтруду проработать вопрос о целесообразности финансовой поддержки программ субъектов РФ по формированию доступной среды для инвалидов за счет средств федерального бюджета. О результатах до 1 июля 2019 года доложить в правительство Российской Федерации", - говорится в перечне решений заседания кабинета министров.

Профильные ведомства при подготовке проекта госпрограммы "Доступная среда" на 2021-2025 годы должны будут предусмотреть мероприятия по обеспечению доступной среды для людей с инвалидностью на федеральных объектах в сферах культуры, образования, туризма и здравоохранения.

Кроме того, Медведев поручил при формировании планов проверочных мероприятий на 2020-й и последующие годы предусмотреть в том числе проведение проверок соблюдения норм законодательства по обеспечению доступной среды для людей с инвалидностью.

Властям регионов рекомендовано обеспечить контроль за формированием доступной среды для людей с инвалидностью, предусмотрев в том числе планы соответствующих проверок. Также власти субъектов России должны принять дополнительные меры по повышению доступности общественного транспорта для людей с инвалидностью и обеспечить региональное софинансирование мероприятий федеральной госпрограммы "Доступная среда".