Ветераны и руководящий состав Минобороны возложили венки к Могиле Неизвестного Солдата

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Члены коллегии Министерства обороны возложили венки к Могиле Неизвестного Солдата накануне 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом журналистам сообщили в среду в военном ведомстве.

В торжественной церемонии в Александровском саду приняли участие ветераны-фронтовики и руководящий состав Вооруженных сил России во главе с начальником Генерального штаба генералом армии Валерием Герасимовым.

"Присутствующие почтили память воинов, погибших на фронтах Великой Отечественной войны, минутой молчания", - отметили в Минобороны.

Останки неизвестного советского солдата были торжественно перезахоронены в Александровском саду в 1966 году. Затем здесь был открыт мемориал с Вечным огнем и поставлен почетный караул - "Пост № 1".