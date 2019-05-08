Подразделения МВД Украины 8 и 9 мая будут нести службу в усиленном режиме

КИЕВ, 8 мая. /ТАСС/. Подразделения Министерства внутренних дел Украины переведены на усиленный режим несения службы в связи с массовыми мероприятиями 8 и 9 мая. Об этом в среду на брифинге сообщил советник главы ведомства Зорян Шкиряк.

"Все подразделения министерства работают в усиленном режиме. Он сохранится до конца проведения мероприятий 9 мая", - сказал он. По его данным, к охране общественного порядка привлечено 16,6 тыс. полицейских, 2,3 тыс. военнослужащих Нацгвардии, 7 тыс. спасателей и 2 тыс. единиц спецтехники. На 9 мая, уточнил советник главы МВД, на Украине запланировано проведение более 1,2 тыс. мероприятий, в которых, как ожидается, примут участие 600 тыс. человек.

На Украине 8 мая отмечают День памяти и примирения, а 9 мая - День победы над нацизмом во Второй мировой войне вместо установленного с советских времен Дня Победы в Великой Отечественной войне.