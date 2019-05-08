Минпросвещения даст учителям рекомендации по ведению социальных сетей

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Министерство просвещения планирует совместно с Профсоюзом работников народного образования и науки разработать рекомендации для школьных педагогов по ведению социальных сетей к началу нового учебного года. Об этом говорится в имеющемся в распоряжении ТАСС ответе главы министерства Ольги Васильевой на запрос депутата Госдумы Дмитрия Свищева.

В конце марта текущего года Свищев предложил Васильевой разработать концепцию по "самовыражению школьных педагогов в соцсетях" и ввести необходимые пункты в "Кодекс профессиональной этики педагогических работников".

В своем ответе министр просвещения отметила, что в условиях широкого распространения интернет-коммуникаций и социальных медиа "особую значимость приобретает вопрос формирования профессионального имиджа современного педагога". "В связи с этим в настоящее время совместно с Профсоюзом работников народного образования и науки РФ Минпросвещения России прорабатывает вопрос о разработке соответствующих рекомендаций, которые планируется направить руководителям органов исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющих государственное управление в сфере образования, к началу 2019/20 года", - говорится в письме.

Ранее Министерство просвещения России поддержало инициативу преподавания курса безопасного ведения соцсетей для учителей, разработать который предложил министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко 38-летней барнаульской учительнице русского языка и литературы Татьяне Кувшинниковой, вынужденной уволиться из-за размещенной в соцсети "ВКонтакте" фотографии. Кувшинникова с предложением согласилась.

Кувшинникова поясняла тогда ТАСС, что ей пришлось уволиться, так как на ее уроках начались постоянные проверки, и она решила, что не готова работать в такой обстановке. На фото, ставшем камнем преткновения, женщина сидит на спортивных брусьях в праздничном платье на фоне зимнего пейзажа. Татьяна пояснила, что состоит в федерации спортивного зимнего плавания "Белые медведи", ведет здоровый образ жизни, и, по ее мнению, фото может быть интересно только тем, что в легком платье она находится на улице зимой. Снимок был сделан после спортивного мероприятия в честь зимней Универсиады в Красноярске.