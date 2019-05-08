В "Юнармию" накануне Дня Победы вступили 240 школьников из Ставрополья

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Ряды общественно-патриотического движения "Юнармия" перед Днем Победы пополнили 240 учащихся средних школ Ставропольского края. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении пресс-службы Южного военного округа.

"Накануне 74-й годовщины празднования Великой Победы 240 воспитанников школ Георгиевского района Ставропольского края вступили в ряды Всероссийского движения "Юнармия" и дали клятву юнармейцев", - сообщили в округе.

Как отметили в пресс-службе, мероприятие прошло на базе железнодорожной части. Его посетили командир части подполковник Даниил Бам, военный комиссар Ставропольского края Владимир Тельнов, представители администрации и ветеранских организаций.

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение "Юнармия" было создано в 2016 году по инициативе Минобороны России и при поддержке президента РФ. Сейчас в рядах движения насчитывается более 380 тыс. участников.