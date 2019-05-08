Акция "Никто не забыт, ничто не забыто" пройдет в Киеве 9 мая

КИЕВ, 8 мая. /ТАСС/. Киевская городская организация ветеранов Великой Отечественной войны проведет 9 мая шествие под лозунгом "Никто не забыт, ничто не забыто" - украинский аналог проводимой по всему миру акции "Бессмертный полк". Об этом корреспонденту ТАСС сообщил председатель совета Киевской городской организации ветеранов Николай Мартынов.

"Мы подали заявки на проведение 9 мая шествия "Никто не забыт, ничто не забыто" с подтекстом: "Мир, согласие, единство". Шествие будет традиционно с портретами воевавших. В прошлом году в акции в Киеве приняли участие около 350 тыс. человек, в этом году, надеемся, участников будет не меньше", - отметил Мартынов.

По его словам, среди участников шествия будут участники Великой Отечественной войны, ветераны труда, силовых структур. На мероприятие от имени ветеранов были приглашены и президент Украины, глава Службы безопасности, глава администрации города и другие высокопоставленные чиновники.

"В 10:00 мы собираемся в центре столицы у станции метро "Арсенальная", начало шествия - в 11:00. В парке Вечной славы будет проведена минута памяти, возложение цветов", - рассказал о мероприятии Мартынов.

Несмотря на то, что акция на Украине проводится уже на протяжении нескольких лет, Мартынов отметил дефицит уважения действующей украинской власти к памяти о Великой Отечественной войне. "Очень обидно и горько от радикального отношения к ветеранам, циничного неуважения к памяти погибших, среди которых около 7 млн украинцев. Такое неуважение к ветеранам нас морально убивает", - сказал глава организации.

Столичная организация ветеранов включает 38 тыс. участников войны, из них 1850 человек - участники боевых действий, большинство из которых уже не выходят из дома.