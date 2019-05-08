Церемония посадки деревьев в честь годовщины Победы прошла в Камбодже

ХАНОЙ, 8 мая. /ТАСС/. Церемония посадки деревьев "Посади дерево за того парня", приуроченная к 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, организованная посольством России в Камбодже, прошла в понедельник в Пномпене. Как сообщили ТАСС в российской дипмиссии в Пномпене, ставшее уже традиционным, это ежегодное мероприятие проходит в Камбодже в пятый раз.

Сотрудники диппредставительства, соотечественники, представители министерств культуры, образования и иностранных дел, Союза федераций молодежи Камбоджи, а также учителя и учащиеся школы при посольстве высадили саженцы в память о воинах, не вернувшихся с полей сражений. "Эти деревья увековечат память о тех, кто ценой своей жизни, кто своим героическим трудом в тылу приближал Победу. Они станут символом связи поколений и будут напоминанием нашим потомкам о великом ратном и трудовом подвиге народа-победителя", - сказал посол России в Камбодже Дмитрий Цветков.

К стволу каждого дерева была повязана георгиевская ленточка как символ глубокого уважения и признательности ветеранам Великой Отечественной войны, продемонстрировавшим несгибаемый характер и мужество, с честью перенесшим все тяготы войны.

Ранее среди учащихся школы, родителей, учителей и сотрудников посольства проводился конкурс на лучшее название аллеи. По результатам конкурса она получила название "Аллея Победы".