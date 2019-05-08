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Организацию школьного питания в регионах проверят для подготовки единого стандарта

Ранее в Министерстве просвещения сообщили, что около 75% учащихся российских школ не получают двухразовое горячее питание
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© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Министерство просвещения РФ планирует проверить систему организации школьного питания в регионах страны. Полученные данные планируется использовать при формировании концепции стандартов горячего питания для школьников, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Минпросвещения.

"Организация качественного процесса питания в школах - одно из необходимых условий образовательной среды, обеспечение которого прямая задача каждого региона <…> Министерство планирует провести мониторинг всех регионов для выявления лучших региональных практик", - сказал собеседник агентства.

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Он добавил, что полученные данные планируется использовать для дальнейшего совершенствования систем организации горячего питания в образовательных организациях "через формирование единой концепции системы организации горячего питания обучающихся".

В середине апреля замминистра просвещения РФ Татьяна Синюгина сообщила, что порядка 75% учащихся российских школ не получают двухразовое горячее питание, почти 40% учеников - даже разовое.

Министр просвещения РФ Ольга Васильева ранее предложила отказаться от проведения конкурса при определении поставщика детского питания в школы, поскольку часто это приводит к снижению стоимости обеда, что сказывается на его качестве. Позже она уточнила, что министерство рассматривает возможность сокращения количества поставщиков питания.

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