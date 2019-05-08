Вылет SSJ-100 из Ростова в Москву задержали из-за заевшей педали

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 мая. /ТАСС/. Самолет "Аэрофлота", который должен был лететь из Ростова-на-Дону в Москву, задержали в аэропорту Платов по техническим причинам, пассажиры улетели другими рейсами, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе аэропорта.

"Один рейс "Аэрофлота" в Москву задержан, пассажиров пересадили на другие рейсы", - сказал собеседник агентства, уточнив, что самолет задержали по техническим причинам.

Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона, рейс должен был выполняться на воздушном судне Sukhoi Superjet 100, в самолете заело педаль.

Ранее, 5 мая, самолет "Аэрофлота" Москва - Мурманск аналогичной модели SSJ-100 совершил аварийную посадку в московском аэропорту, после чего загорелся. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек, еще девять госпитализированы. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).