Путин поздравил лидеров стран СНГ, а также народы Грузии и Украины с Днем Победы

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил поздравительные послания лидерам стран СНГ, а также народам Грузии и Украины с Днем Победы. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Путин направил поздравительные послания лидерам и гражданам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также народам Грузии и Украины по случаю 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении.

В поздравлениях глава российского государства подчеркнул, что "в день этого великого праздника мы с признательностью вспоминаем о беспримерном героизме наших соотечественников, которые отстояли свободу родной земли и спасли мир от фашистской агрессии".

"Мы чтим героев, которые мужественно сражались с захватчиками на поле боя и самоотверженно трудились в тылу. Наш общий долг - свято хранить память об их подвигах и неисчислимых жертвах, окружать заботой и вниманием ветеранов", - отметил Путин.

Он передал всем ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла слова глубокой благодарности и пожелал им доброго здоровья, долголетия, мира и благополучия.