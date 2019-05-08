Guardian: потребление алкоголя в мире с 1990 года выросло до 6,5 литра на человека

ТАСС, 8 мая. Уровень потребления алкоголя в мире с 1990 по 2017 год вырос на 10% в значительной степени за счет увеличения потребления в Китае и Индии, самых населенных государствах планеты. Об этом сообщает в среду газета The Guardian со ссылкой на исследование международной группы экспертов на основе данных из 189 стран.

Согласно информации издания, если в 1990 году каждый человек (в возрасте от 15 до 99 лет) потреблял ежегодно в среднем 5,9 литра (в эквиваленте чистого спирта), то в 2017 году этот показатель составил 6,5 литра. При сохранении нынешних темпов потребления к 2030 году, как полагают эксперты, этот показатель может увеличиться на 17% и достичь 7,6 литра. При этом 45% зарегистрированного потребления алкоголя приходится на крепкие спиртные напитки, 15% - на пиво, 12% - на вино.

"До 1990 года большая часть алкоголя потреблялась в странах с высоким уровнем дохода, причем наибольшее потребление было зафиксировано в Европе, - заявил лидер группы исследователей Якоб Мантей из Института клинической психологии и психотерапии в Дрездене. - Однако эта модель существенно изменилась. Значительно снизилось потребление в Восточной Европе и одновременно выросло в нескольких странах со средним уровнем дохода, таких как Китай, Индия и Вьетнам".

Наименьшее потребление алкогольных напитков отмечено в Северной Африке и на Ближнем Востоке - менее одного литра на человека; наибольшее - на страны Восточной Европы: более 12 литров. В 2017 году большее число людей (по сравнению с другими районами планеты) в возрасте 15 лет и старше в Европе и Северной Америке потребляли алкогольные напитки, причем, в больших количествах, чем в других регионах.

Во Франции, например, мужчины потребляли алкоголь, эквивалентный 19 литрам чистого спирта, а женщины - менее шести литров, что в среднем составляло чуть более 12 литров на человека. В США два года назад этот показатель достигал 15 и 4,5 литра, соответственно, или около 10 литров в среднем на человека. В Китае он составлял чуть более семи литров, а в Индии - менее шести. Во всем мире, как явствует из доклада, около 237 млн мужчин и 46 млн женщин страдают от связанных с алкоголем расстройств и заболеваний, и самые высокие показатели в этой области отмечены в Европе (15% и 3,5%, соответственно), а в Северной Америке они составляют 11,5% и 5%.

Комментируя ситуацию в этой сфере, исследователи констатируют, что мир следует "не по пути достижения глобальных целей по сокращению вредного употребления алкоголя". Для изменения нынешней тенденции эксперты считают необходимым принятие ряда жестких мер, в том числе поднять цены на алкогольные напитки и запретить их рекламу. Результаты исследования опубликованы в медицинском журнале The Lancet, одном из наиболее известных и авторитетных изданий по медицине.