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Более 500 детей военнослужащих получили места в детсадах с начала года

По словам главы Минобороны Сергея Шойгу, трудоустроены 355 членов семей военнослужащих

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Более 500 детей военнослужащих получили с начала 2019 года места в детских садах, трудоустроены 355 членов семей военнослужащих. Об этом в среду сообщил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании в Минобороны.

"Мы продолжаем совместно с субъектами Российской Федерации решать вопросы трудоустройства членов семей [военнослужащих], обеспечения детей местами в дошкольных образовательных учреждениях. С начала года работу получили 355 человек, в детские сады приняты 597 детей", - сказал министр.

Он отметил, что наиболее успешны в этом направлении Северная Осетия - Алания, Белгородская, Кировская и Амурская области. По словам министра, в большинстве регионов в детских садах создан резерв для детей, которые в этом году достигнут трехлетнего возраста.

"Вместе с тем, до 1 сентября предстоит отправить в дошкольные образовательные учреждения 3,5 тыс. детей и трудоустроить более 500 жен выпускников военных вузов. Это непростая задача, могут возникнуть трудности в Самарской области, Краснодарском крае и на 102-й российской военной базе в Армении", - подчеркнул Шойгу.

Для решения этих задач Шойгу поручил проанализировать ситуацию в регионах и внести уточнения в дорожные карты по решению проблемных вопросов, а также провести аналогичную работу на российских военных базах за рубежом совместно с Главным управлением международного военного сотрудничества.

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Шойгу, Сергей КужугетовичРоссия
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