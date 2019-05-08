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День Победы - 2019

Песков подтвердил высокую вероятность участия Путина в шествии "Бессмертный полк"

Представитель Кремля напомнил, что президент принимал участие в этой акции на Красной площади все предыдущие годы
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин с большой долей вероятности вновь примет участие в ежегодной акции "Бессмертный полк". Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Все предыдущие годы президент России принимал участие в этой акции на Красной площади, поэтому есть все основания полагать, что и в этом году он примет также решение принять участие", - сказал он.

При этом, комментируя факт организации подобных памятных акций по линии политических партий, в том числе "Единой России", представитель Кремля заметил, что каждая партия в преддверии Дня Победы "естественно проводит свои мероприятия". "Здесь мне больше нечего сказать", - подытожил Песков.

"Бессмертный полк" - общественная акция-шествие, во время которой люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. История акции, которая проводится в День Победы в России и других странах, началась в 2007 году в Тюмени, тогда шествие проходило под названием "Парад победителей". В 2013 году акция распространилась на 120 городов. Годом позже на улицы с портретами родственников-фронтовиков вышли жители 500 городов в семи странах, а с 2015 года акция официально стала общероссийской.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичДень Победы - 2019
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