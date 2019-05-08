В МЧС рассказали, как должны вести себя пассажиры при авариях на самолетах

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. МЧС советует не паниковать при аварийных ситуациях на борту воздушного судна и при эвакуации в случае пожара избавляться от ручной клади. Правила поведения при авариях на авиатранспорте размещены на сайте министерства. Они содержат два раздела: "Как действовать при пожаре на самолете" и "Как действовать при жесткой посадке и после нее".

"В случае пожара на борту самолета наибольшую опасность представляет дым, а не огонь. Дышите только через хлопчатобумажные или шерстяные элементы одежды, по возможности смоченные водой. Пробираясь к выходу, двигайтесь пригнувшись или на четвереньках, так как внизу салона задымленность меньше", - говорится в правилах. Если проход самолета захламлен, то в МЧС советуют пробираться через кресла, опуская спинки, а при эвакуации избавиться от ручной клади и избегать выхода через люки, вблизи которых имеется открытый огонь или сильное задымление.

После выхода из горящего самолета рекомендуется отойти от него как можно дальше и лечь на землю, поскольку возможен взрыв. "В любой ситуации действуйте без паники и решительно, это способствует спасению", - отмечают в МЧС.

Спасатели советуют перед каждым полетом подогнать и пристегнуть ремень безопасности - это особенно важно при жесткой посадке. Так как аварии на взлете и посадке внезапны, они рекомендуют обращать внимание на дым, резкое снижение, остановку двигателей и т.д. Среди других советов при жесткой посадке самолета - принять правильное положение, в том числе в момент удара максимально напрячься и подготовиться к значительной перегрузке. "Ни при каких обстоятельствах [при жесткой посадке] не покидайте своего места до полной остановки самолета, не поднимайте панику", - советуют в МЧС.