Песков заявил, что не считает себя вправе участвовать в общественной дискуссии о Сталине

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что предпочитает абстрагироваться от интенсивной общественной дискуссии вокруг роли и личности советского лидера Иосифа Сталина. Таким образом представитель Кремля ответил на просьбу журналистов прокомментировать установку в Новосибирске памятника Сталину.

"Открытие памятника - это прерогатива местных властей, поэтому нужно обращаться туда за комментариями", - заметил Песков.

Отвечая на вопрос, как к этой теме относится президент РФ Владимир Путин, пресс-секретарь подчеркнул, что глава государства "очень хорошо знает историю" страны, "знает ее досконально, в деталях". "И отрицать, что Сталин является частью истории нашей страны, наверное, нельзя", - добавил Песков.

"Но, в остальном, [что касается] восприятия со знаком "плюс" или "минус" - от этого я хотел бы абстрагироваться. Мы знаем, что это вопрос достаточно интенсивной общественной дискуссии, поэтому, я просто не считаю себя вправе как-то в ней участвовать", - заключил представитель Кремля.

Как сообщил в среду ТАСС лидер новосибирской инициативной группы Алексей Денисюк, трехметровый памятник Сталину установлен в Новосибирске на территории обкома КПРФ, а торжественное открытие монумента состоится 9 мая с участием первого секретаря новосибирского обкома, мэра Новосибирска Анатолия Локтя.

Установка памятника Сталину на территории обкома КПРФ была одобрена в середине марта 2019 года художественным советом мэрии Новосибирска. Ранее совет трижды с 2016 года отказывал в установке бюста в предложенных инициативной группой местах. Общественное обсуждение, связанное с установкой памятника, прошло в октябре 2018 года. Комиссия мэрии констатировала, что в городе существуют кардинально противоположные мнения по этому вопросу.