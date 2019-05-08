Более 100 полевых кухонь установят в Подмосковье ко Дню Победы

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Свыше 100 полевых кухонь развернут в Московской области к празднованию Дня Победы. Об этом в среду сообщили в пресс-службе Министерства потребительского рынка и услуг Подмосковья.

"На территории Московской области к празднику День Победы в этом году будет развернуто более 100 полевых кухонь, организованных администрациями, службами МЧС России и воинскими частями", - приводят в сообщении слова главы министерства Владимира Посаженникова.

Всем желающим будут бесплатно раздавать гречневую кашу с тушенкой и сладкий чай, а в некоторых муниципалитетах будет даже выпечка. В ходе праздничных мероприятиях ветеранам вручат цветы, воздушные шары с символикой, в их честь прозвучат поздравления.

Министр также отметил, что розничные сетевые магазины, магазины шаговой доступности, ярмарки также подготовили бонусы в виде дополнительных скидок на товары, разнообразные акции и поздравления для ветеранов войны.

"Кроме того, в этом году в Долгопрудном 12 объектов общественного питания организовывают праздничные обеды для ветеранов - всего на 335 посадочных мест. Гостям предложат на бесплатной основе ассортимент супов, разнообразные холодные закуски, чай, кофе, выпечку и другое. За столом прозвучат поздравления, и всем участникам вручат цветы и небольшие памятные сувениры", - заключил Посаженников.