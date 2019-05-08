Аллею Славы открыли в Казани после реконструкции

КАЗАНЬ, 8 мая. /ТАСС/. Аллею Славы в микрорайоне Юдино города Казани открыли после проведения ремонтно-реставрационных работ с благоустройством территории. Об этом в среду сообщает пресс-служба президента Татарстана.

"Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, жители прекрасного поселка Юдино, сегодня мы имеем честь в преддверии нашего самого большого и красивого праздника - Дня Победы - открыть обновленную Аллею Славы. Это дань уважения тем людям, которые сражались на поле битвы, трудились и ковали Победу", - цитирует пресс-служба президента Татарстана Рустама Минниханова.

Ветеран труда, почетный железнодорожник Николай Ковалев и воспитанник Казанского суворовского училища, сын Героя России Марата Ахметшина Амир Ахметшин зажгли на мемориале Вечный огонь. Накануне лампаду с огнем от Могилы Неизвестного Солдата в Москве доставили в Казань на поезде.

При восстановлении усилили фундамент памятника, отремонтировали бетонные площадки, заменили покрытия из природного камня. Было проведено озеленение территории, замена дорожного покрытия аллеи и детской площадки, установлены бортовые камни и малые архитектурные формы. Также были отремонтированы наружные сети, заменены наружное освещение и системы автополива.