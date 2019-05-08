В Туле открылся первый филиал парка "Патриот"

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Первый филиал военно-патриотического парка культуры и отдыха "Патриот" открылся в среду в Туле. Как сообщили в Минобороны РФ, церемонию открытия парка провели замминистра обороны - начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил Андрей Картаполов и губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

"Сегодня мы торжественно открываем военно-патриотический парк культуры и отдыха "Патриот-Тула". Здесь широко представлена военная техника прошлых лет, современные образцы продукции военного назначения тульских оборонных предприятий, ретро-автомобили и интерактивная краеведческая выставка", - сказал на церемонии Картаполов.

По его словам, посетителей готовы принять конгресс-центр, кластер военно-тактических игр, уютные кафе, детские площадки.

Замминистра отметил, что в церемонии открытия приняли участие жители и гости города, ветераны Великой Отечественной войны, для которых открытие парка - "настоящий подарок в канун 74-й годовщины Победы."

Картаполов выразил уверенность, что парк станет главной площадкой патриотического воспитания молодежи, демонстрации успехов современной российской армии и предприятий ОПК города Тулы.

По словам Дюмина, власти Тульской области намерены в дальнейшем развивать территорию, которая станет местом семейного отдыха и приобретет популярность среди туристов. "В преддверии нашего главного праздника - Дня Победы, мы открываем первый в субъектах Российской Федерации такого масштаба проект - парк "Патриот-Тула", который мы сделали по аналогии парка "Патриот" Министерства обороны. Я уверен, что у нас есть все возможности и понимание того, как мы будем в дальнейшем развивать территорию. Она станет новым городским пространством, будет отвечать за патриотическое воспитание молодежи, станет местом семейного досуга и отдыха жителей Тульской области, ну и, конечно же, туристов", - сказал Дюмин.

О парке "Патриот"

Военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных сил РФ "Патриот" открылся в Подмосковье в июне 2015 года. В нем создан военно-исторический комплекс "Партизанская деревня", Центр военно-тактических игр, конгрессно-выставочный центр, на площадках под открытым небом представлены образцы советской и российской военной техники. При проведении крупных мероприятий количество гостей достигает десятков тысяч, в том числе и из иностранных государств. Планируется, что в регионах России будут созданы аналоги этого парка.