Пермский университет впервые организует стажировку для музейщиков и архивистов из Оксфорда

ПЕРМЬ, 8 мая. /ТАСС/. Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ) впервые проведет обучение в рамках летней стажировки для музейщиков и архивистов из Оксфорда, это станет возможным благодаря получению медали от британского университета, сообщается на сайте правительства Пермского края.

"Медаль "Золотой стандарт в обеспечении учебных стажировок" дает возможность ПГНИУ представлять свои программы стажировок Оксфордской комиссии на приоритетной основе. Впервые в Перми пройдут обучение музейщики и архивисты: музей истории Пермского университета предложит оксфордским интернам принять участие в описании коллекций античности, Древнего Египта и Средневековья", - сказано в сообщении.

По информации на сайте, ПГНИУ впервые получил медаль "Золотой стандарт в обеспечении учебных стажировок" от Оксфордского университета. Среди российских организаций, которые принимают студентов из Оксфорда, Пермский университет - единственный обладатель такого знака отличия, а всего в России шесть организаций организуют стажировки для студентов из Оксфорда, помимо Пермского университета, это Государственный Эрмитаж, Музей истории Петербурга, экологический правовой центр, международное PR-агентство, Томский политехнический университет.

По словам руководителя отдела международных контактов ПГНИУ Людмилы Каджая, пермский университет уже семь лет принимает делегации из Оксфорда, за этот период более 150 иностранных студентов обучились разным дисциплинам. В Пермском университете в рамках летних практик студенты из британского вуза получают доступ к лабораторному оборудованию, а в Оксфорде бакалавру попасть в подобные лаборатории зачастую невозможно. Приобретение практических навыков в России помогает иностранным студентам претендовать на лучшую работу по возвращении домой. В 2019 году британские студенты помимо работы в музее истории Пермского университета могут пройти курсы бакалавриата по вычислительной и теоретической физике, микробиологии и фармацевтической химии. "Мы убеждены, что научный успех тесно связан с личной адаптацией, особенно для студента издалека. Для нас важно, чтобы ребята чувствовали себя, как дома", - отметила она.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ПГНИУ, делегации в Перми ждут уже летом, обучение начнется 1 июля и продлится шесть недель .