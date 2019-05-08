На фоне роста цен на лук украинцам посоветовали заменить его крапивой

КИЕВ, 8 мая. /ТАСС/. Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун посоветовала гражданам отказаться от употребления лука и заменить его более дешевыми "аналогами", например, крапивой. Стоимость репчатого лука на Украине выросла в среднем до 39 гривен ($1,5) за килограмм, что в полтора-два раза дороже апельсинов и бананов.

"Сегодня многие люди задумались, какими продуктами можно заменить лук. Многим он не по вкусу, вызывает аллергию, обостряет синдром раздраженного кишечника и порой кажется вообще антисоциальным продуктом. Оказывается, лук можно заменить на не менее полезные и питательные продукты", - написала Супрун в Facebook после того, как в социальных сетях украинцы стали активно обсуждать высокие цены на репчатый лук.

Среди прочих заменителей Супрун назвала и крапиву. "Репчатый лук содержит мало витаминов и минералов. Значительно полезней есть зеленый лук и порей. <...> В порее и зеленом луке много витаминов А, К, В6 и магния. Вы удивитесь, но сопоставимо содержание витаминов и минералов также в крапиве. Ее можно добавлять к зеленому борщу или рису", - рекомендует глава украинского Минздрава.

Среди других продуктов, которые позволят украинцам отказаться от дорогого лука, она назвала сельдерей и пастернак. "Сопоставимыми и не такими антисоциальными продуктами могут быть укроп, корица, имбирь, кинза и семена кориандра", - добавила Супрун. И.о. Минздрава полагает, что жареный лук можно заменить жареной редиской. "Редис, как и лук, богат на серосодержащие соединения и может дать определенную сладкую горечь и аромат", - считает она. В паштете или жаркое, по ее мнению, вместо лука можно использовать яблоки и груши.

Ранее Супрун призывала жителей Украины в своем Facebook отказаться от черной икры, перейдя на красную. Тогда она напомнила, что употребление этого деликатеса ведет к исчезновению некоторых видов рыбы, в то время как большинство полезных свойств этого продукта можно найти в икре лососевых пород.

"Выражение "горе луковое" заиграло новыми красками", - прокомментировал инициативу и.о. министра депутат Верховной рады от "Оппозиционного блока" Сергей Ларин. "Недоминистр" Супрун начала не только учить украинцев мыть руки и чистить зубы, но и отличать социальные продукты от антисоциальных, - написал он в Facebook. - Теперь ее пожелания совпали с космическими ценами на овощи в аграрной сверхдержаве. И теперь "главный недодиетолог" советует жителям бывшей житницы переходить на подножный корм и искать аналоги привычных овощей", - отметил Ларин, посоветовав Супрун уволиться.

Кризис овощного производства

По мнению украинских экспертов, на формирование высокой цены на репчатый лук повлиял ряд факторов. Во-первых, отсутствие у правительства страны четкого планирования овощного производства в предыдущем году. Во-вторых, экспорт Украиной своих запасов лука из-за неурожая в европейских странах. В связи с этим Киеву приходится закупать лук в Казахстане и Узбекистане, которые на фоне высокого спроса подняли цены. Только в феврале - марте на Украину из азиатских стран завезли 35 тыс. тонн репчатого продукта. А всего за первые четыре месяца года в страну импортировано лука столько, сколько за два предыдущих года.