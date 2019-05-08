"Сердце замерло в груди". Любимые песни композитора Евгения Крылатова

После окончания Московской консерватории композитор стал писать музыку к спектаклям, для передач на радио и телевидении, но больше всего он известен благодаря произведениям, прозвучавшим в кино. Крылатов написал музыку более чем к 150 художественным и мультипликационным фильмам. "Колыбельная медведицы" (1969) Песня написана для мультфильма Владимира Пекаря и Владимира Попова "Умка" о белом медвежонке, который подружился с мальчиком, а потом отправился на поиски друга, по пути попадая в различные передряги.

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Колыбельную поет мать-медведица, укладывая непоседливого сына спать. Стихи написал автор сценария к мультфильму Юрий Яковлев, а саму песню исполнила Аида Ведищева. Крылатов вспоминал, что работал над песней быстро, минут пять, на одном дыхании. Поэтому, говорил он, она получилась органичной и понравилась людям. Позже произведение выпускалось в сборниках на пластинках и кассетах. В 1970 году вышел второй мультфильм о медвежонке "Умка ищет друга". Песню Умки о новогодней елке также написали Яковлев и Крылатов. "Песенка о шпаге" (1971) Лихая песня в исполнении Андрея Миронова прозвучала в приключенческом детективе Владимира Бычкова "Достояние республики". Действие фильма происходит в 1918 году. По сюжету герой Миронова авантюрист Маркиз вместе с беспризорником Кешкой помогает следователю Макару Овчинникову разыскать коллекцию произведений искусства, конфискованную в особняке князя Тихвинского и пропавшую по дороге в Петроград.

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Предполагалось, что Миронов исполнит только романс "Что будет, то и будет", но позже решили дать ему и песню о шпаге. Как рассказывал автор стихов Юрий Энтин, для работы над композицией он, Миронов и Крылатов собрались у композитора дома 31 декабря. Актер попросил добавить трагизма, так как его герой по сценарию умирает. После этого Энтин дописал еще один куплет. "Лесной олень" (1971) Эта песня, как и "Песенка о шпаге", написана Крылатовым в тандеме с поэтом Юрием Энтиным. Она звучит в детском фильме Юрия Победоносцева "Ох уж эта Настя!", который рассказывает о юной мечтательнице.

Рассказывают, что Энтину не понравилась музыка, когда он услышал ее в "сыром", фортепианном, исполнении. Из-за это Крылатов сильно переживал. Но композицию одобрили режиссер фильма и певица Аида Ведищева. Позже, услышав песню в окончательном варианте, Энтин изменил свое мнение. Песню также исполнял Детский хор Центрального телевидения и эстрадные артисты. Например, в аранжировке группы "Приключения электроников" произведение звучит динамично и жестко. "Крылатые качели" (1979) Песня написана на стихи Юрия Энтина для детского фильма Константина Бромберга "Приключения Электроника". Фильм основан на произведениях Евгения Велтистова "Электроник — мальчик из чемодана" и "Рэсси — неуловимый друг". Песню исполнил Детский хор Государственного академического Большого театра. Несколько раз композиция издавалась на пластинках — сборниках детских песен.

Крылатов рассказывал, что музыку написал быстро, но структуру произведения пришлось менять в последний момент, так как в припеве не хватало слов. Именно тогда и появилась строчка "Крылатые качели летят, летят, летят". Успех композиции стал неожиданным для режиссера и автора стихов, которые считали ее слишком легкомысленной, занудной и несовременной. Крылатов из-за этого переживал, пока от зрителей не стали приходить восторженные отзывы. "Три белых коня" (1982) Двухсерийная киносказка Константина Бромберга "Чародеи" по сценарию братьев Стругацких вышла под Новый год и сразу же завоевала народную любовь. В фильме исполняется 12 песен, музыку к которым написал Крылатов. Это "Только сердцу не прикажешь", "Серенада", "Загадка женщины", "Кентавры", "Подойду я к зеркалу", "Спать пора", "Ведьма-речка", "Представь себе", Говорят, а ты не верь" и, наверное, самые любимые — "Три белых коня", "Снежинка", "Песенка про костюмчик". Автором стихов стал Леонид Дербенев.

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"Три белых коня" исполнила Лариса Долина. Она пела фальцетом, чтобы голос звучал по-детски. "Снежинку" доверили 13-летней дочери певицы Жанны Рождественской Ольге. Позднее ее перепевал Дмитрий Маликов с поп-группой "Дайкрири", группа "Приключения электроников". Песенку про костюмчик спели актеры Эммануил Виторган и Михаил Светин. "Прекрасное далеко" (1984) Песня прозвучала в детском научно-фантастическом фильме Павла Арсенова "Гостья из будущего" по мотивам повести Кира Булычева "Сто лет тому вперед". "Прекрасное далеко" звучит в конце фильма. Исполняет песню Татьяна Дасковская, хотя изначально ее спела 13-летняя девочка, но этот вариант режиссеру не понравился.

Крылатов в одном из интервью признавался, что написал музыку за один подход. Он называл стихи к песне (автор Юрий Энтин) гениальными. По его мнению, любой композитор на эти слова написал бы свою лучшую песню. "Прекрасное далеко" сразу же стало хитом. По просьбам телезрителей трио "Меридиан", которое выступило с этой песней в одном из выпусков "Песни-85", стало лауреатом музыкального фестиваля. "Кабы не было зимы" (1984) Песня из мультфильма Владимира Попова "Зима в Простоквашино", третьего в трилогии. Стихи написал Юрий Энтин. Исполнила композицию Валентина Толкунова.