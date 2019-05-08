В Крыму открыли памятник летчику Вилину

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая. /ТАСС/. Памятник герою Великой Отечественной войны, летчику и военачальнику Ивану Вилину открыли в одноименном селе Республики Крым. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице в Facebook.

"Сегодня мы открыли памятник герою Великой Отечественной войны, легендарному летчику и военачальнику, генерал-майору авиации Ивану Петровичу Вилину. Это подарок ко Дню Победы не только жителям села, но и всем крымчанам. И, конечно, это знак нашей благодарности освободителям Крыма", - написал он.

Он добавил, передать будущему поколению память о героях - это "наша прямая задача".

"Приближается самая главная памятная дата нашей страны - День Победы. Это тот день, когда мы отдаем дань уважения и вспоминаем тех, кто отдал жизнь на фронте, кто после фронтовых событий ушел из жизни, и хотим передать будущему поколению память о тех наших героях, о тех людях, благодаря которым мы сегодня живем под мирным небом", - приводит пресс-служба слова Аксенова.

Село Вилино названо в честь генерал-майора авиации Ивана Петровича Вилина, кавалера ордена Отечественной войны I степени.